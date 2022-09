Bambina di 7 anni paralizzata al parco giochi perché un’adolescente le è piombata addosso dall’alto

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 12 settembre 2022) A volte la vita ci porta delle situazioni che non ci saremmo mai aspettati. Un giorno pieno di divertimento si è trasformato nell’incubo peggiore per una famiglia quando la loroè rimasta coinvolta in un incidente terribile. Sarah Faulkner, 7, stava facendo una nuotata. Nel frattempo,ha deciso di tuffarsi da una roccia a circa 9 metri d’altezza ed è finita proprio sulla schiena di Sarah, che nuotava nell’Hurricane Creek alLoretta Lynn. Laè ricoverata al Vanderbilt di Nashville. Purtroppo èdal petto in giù. “Ha detto di essere atterrata sulla schiena, cosa che ha fatto sì che il suo corpo si paralizzasse ed ha sbattuto la testa sul fondo del fiume,” ha raccontato il papà della piccola, Tre ...