Atalanta, punti persi ma la classifica resta da primato (Di lunedì 12 settembre 2022) Un passo indietro quando già ti preparavi a un’altra settimana di dolce tormentone «Salutate la capolista». Un passo indietro che però non compromette nulla. Il pareggio per 1-1 con la Cremonese toglie il primato solitario ma consente comunque all’Atalanta di restare lassù, seppure in coabitazione con Napoli e Milan. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 12 settembre 2022) Un passo indietro quando già ti preparavi a un’altra settimana di dolce tormentone «Salutate la capolista». Un passo indietro che però non compromette nulla. Il pareggio per 1-1 con la Cremonese toglie ilsolitario ma consente comunque all’dire lassù, seppure in coabitazione con Napoli e Milan.

Atalanta_BC : E ci prendiamo 3 punti anche a Monza!!! ?? We wiiiin in Monza!!! ?? @Plus500 #MonzaAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo… - Atalanta_BC : A caccia dei 3 punti nel secondo derby lombardo! ?? Hunting for 3 points in Monza! ?? #MonzaAtalanta #SerieA… - LucaQuasimodo : @lucacimini82 L'unico problema sono gli infortuni,senza le rapine arbitrali eravamo insieme con i punti a Napoli,Mi… - L_Giommoni : RT @__grazy87: • 6 partite: 2 vittorie, 4 pareggi (Samp, Fiorentina, Salernitana, Roma) e già 8 punti persi • Vlahovic: 4 gol di cui 1 su a… - pino_nostro : RT @__grazy87: • 6 partite: 2 vittorie, 4 pareggi (Samp, Fiorentina, Salernitana, Roma) e già 8 punti persi • Vlahovic: 4 gol di cui 1 su a… -