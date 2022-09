Amoruso: “Napoli non commettere l’errore di sottovalutare il Rangers!” (Di lunedì 12 settembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Lorenzo Amoruso, ex calciatore dei Rangers. Queste le sue parole: “Napoli? Per come ha battuto il Liverpool e per come sta giocando bene, c’è da ben sperare. In Champions affronterà una squadra che viene da due sconfitte pesanti. -afferma Amoruso - Lo stadio dei Rangers è molto caloroso. I padroni di casa lotteranno fino alla fine, ma il Napoli è superiore. L’unica insidia del Napoli può essere il Napoli stesso che deve capire di non poter pensare neanche minimamente di sottovalutare l’avversario. È fondamentale questo passaggio con i Rangers, perché una vittoria proietterebbe in maniera abbastanza preponderante il Napoli verso la qualificazione. I Rangers sicuramente ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Lorenzo, ex calciatore dei Rangers. Queste le sue parole: “? Per come ha battuto il Liverpool e per come sta giocando bene, c’è da ben sperare. In Champions affronterà una squadra che viene da due sconfitte pesanti. -afferma- Lo stadio dei Rangers è molto caloroso. I padroni di casa lotteranno fino alla fine, ma ilè superiore. L’unica insidia delpuò essere ilstesso che deve capire di non poter pensare neanche minimamente dil’avversario. È fondamentale questo passaggio con i Rangers, perché una vittoria proietterebbe in maniera abbastanza preponderante ilverso la qualificazione. I Rangers sicuramente ...

