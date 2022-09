Totti: «Ilary? Non ho tradito io per primo. Ho trovato i messaggi sul suo telefono, è stato uno choc» (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti racconta la rottura con Ilary: «Con Noemi stiamo insieme da dopo Capodanno. La crisi? Tutto è iniziato nel 2016, il mio penultimo anno da calciatore. E c’era una terza persona che faceva da tramite tra Ilary e l’altro». L’intervista esclusiva Leggi su corriere (Di domenica 11 settembre 2022) Francescoracconta la rottura con: «Con Noemi stiamo insieme da dopo Capodanno. La crisi? Tutto è iniziato nel 2016, il mio penultimo anno da calciatore. E c’era una terza persona che faceva da tramite trae l’altro». L’intervista esclusiva

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - repubblica : Totti: 'Non ho tradito io per primo'. La risposta di Ilary: 'Proteggero' i miei figli, ma so cose che potrebbero ro… - opsdarling_ : RT @Iperborea_: Ho letto l'intervista di Totti e adesso sogno Ilary col revenge dress ospite a Verissimo dopo aver detto al telefono alla T… - extraterra62 : RT @Cartabellotta: Primo “comandamento” per proteggere i figli in caso di separazione. Non screditare MAI la mamma e il papà #Totti #Ilary -