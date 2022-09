Tiro a segno, Europei 2022: l’Italia si prende l’argento nella gara a squadre maschile juniores di pistola automatica (Di domenica 11 settembre 2022) L’ultima giornata del programma juniores degli Europei 2022 di Tiro a segno, che si stanno tenendo a Wroclaw, fa registrare una nuova medaglia per i colori italiani. Il merito è di Michele Palella, Luca Arrighi e Matteo Mastrovalerio che, nella gara a squadre maschile juniores di pistola automatica dai 25 m, si sono presi l’argento venendo battuti, al termine di un percorso importante, solo dalla Francia, in una finale chiusasi a livello di punteggio sul 16-6. La medaglia di bronzo invece se l’è messa al collo la rappresentativa ungherese, abile nel vincere al photofinish, per 15-16, il medal match per il terzo gradino del podio contro la Polonia padrona di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) L’ultima giornata del programmadeglidi, che si stanno tenendo a Wroclaw, fa registrare una nuova medaglia per i colori italiani. Il merito è di Michele Palella, Luca Arrighi e Matteo Mastrovalerio che,didai 25 m, si sono presivenendo battuti, al termine di un percorso importante, solo dalla Francia, in una finale chiusasi a livello di punteggio sul 16-6. La medaglia di bronzo invece se l’è messa al collo la rappresentativa ungherese, abile nel vincere al photofinish, per 15-16, il medal match per il terzo gradino del podio contro la Polonia padrona di ...

andreabeltrama : C'e' qualcosa nella facilità con cui in 3-4 passaggi riusciamo a creare un buon tiro che è forse la cosa più affasc… - dome_pisani : RT @ChiamarsiMinors: Il teorema del Tiratore. Se segno, tiro finché non sbaglio. Se sbaglio, tiro finché non segno. #sdeng #sempreminors - tuffarai : RT @ChiamarsiMinors: Il teorema del Tiratore. Se segno, tiro finché non sbaglio. Se sbaglio, tiro finché non segno. #sdeng #sempreminors - ILorenzoColonna : RT @ChiamarsiMinors: Il teorema del Tiratore. Se segno, tiro finché non sbaglio. Se sbaglio, tiro finché non segno. #sdeng #sempreminors - ChiamarsiMinors : Il teorema del Tiratore. Se segno, tiro finché non sbaglio. Se sbaglio, tiro finché non segno. #sdeng #sempreminors -