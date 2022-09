Serie C 2022/2023, il Pescara batte 2-1 il Latina (Di domenica 11 settembre 2022) Il Pescara batte 2-1 il Latina in trasferta nella seconda giornata del girone C di Serie C. Al 24? il Pescara sfiora il vantaggio. Lescano imbecca Cuppone che a tu per tu con Cardinali sceglie di calciare e non servire Cancellotti, che aveva seguito l’azione: palla in angolo. Sul corner successivo però c’è l’1-0 degli ospiti. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Pellacani di testa allunga e serve un assist d’oro per il tocco in rete di Mora. Al 28? c’è il raddoppio e il riscatto di Cuppone che scatta in profondità e stavolta a tu per tu con Cardinali non sbaglia. Nella ripresa il Latina resta in 10 (espulso Carissoni per fallo su Cancellotti) ma all’82’ riesce ad accorciare le distanze con il gol di Rossetti su rigore SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Il2-1 ilin trasferta nella seconda giornata del girone C diC. Al 24? ilsfiora il vantaggio. Lescano imbecca Cuppone che a tu per tu con Cardinali sceglie di calciare e non servire Cancellotti, che aveva seguito l’azione: palla in angolo. Sul corner successivo però c’è l’1-0 degli ospiti. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Pellacani di testa allunga e serve un assist d’oro per il tocco in rete di Mora. Al 28? c’è il raddoppio e il riscatto di Cuppone che scatta in profondità e stavolta a tu per tu con Cardinali non sbaglia. Nella ripresa ilresta in 10 (espulso Carissoni per fallo su Cancellotti) ma all’82’ riesce ad accorciare le distanze con il gol di Rossetti su rigore SportFace.

