Peppa Pig è polemica: per la prima volta nel cartone una coppia LGBT (Di domenica 11 settembre 2022) È probabilmente il cartone più amato dai bambini di tutto il mondo, ma questa volta gli autori di Peppa Pig si sono ritrovati in mezzo ad una bufera di accuse. Lo show animato Peppa Pig (foto web)Un cartone animato può indottrinare e influenzare l’identità sessuale dei bambini? È questa l’accusa mossa agli autori del celebre cartone con protagonista la maialina rosa per aver introdotto un nuovo personaggio con una famiglia arcobaleno. In Italia è polemica soprattutto per le imminenti campagne elettorali La maialina rosa più amata della tv Nato dalla matita degli animatori britannici Mark Baker e Neville Astley, Peppa Pig è uno dei programmi tv più popolari per i bambini in età prescolare di tutto il mondo.Trasmesso in tv dal lontano ... Leggi su topicnews (Di domenica 11 settembre 2022) È probabilmente ilpiù amato dai bambini di tutto il mondo, ma questagli autori diPig si sono ritrovati in mezzo ad una bufera di accuse. Lo show animatoPig (foto web)Unanimato può indottrinare e influenzare l’identità sessuale dei bambini? È questa l’accusa mossa agli autori del celebrecon protagonista la maialina rosa per aver introdotto un nuovo personaggio con una famiglia arcobaleno. In Italia èsoprattutto per le imminenti campagne elettorali La maialina rosa più amata della tv Nato dalla matita degli animatori britannici Mark Baker e Neville Astley,Pig è uno dei programmi tv più popolari per i bambini in età prescolare di tutto il mondo.Trasmesso in tv dal lontano ...

CarloCalenda : Affermazioni odierne della politica italiana: Meloni “UE la pacchia è finita”; Letta a Taranto, dove il PD ha fatto… - CarloCalenda : Basta litigare su Peppa pig, sul presidenzialismo e sugli allarmi democratici intermittenti. Basta promettere flat… - chiaragribaudo : I giovani italiani guadagnano in media meno di 876€ al mese a causa di precarietà e stage sottopagati. Per questo s… - 57Davide : RT @Mavi88997508: Renzi ad #Ercolano' Discorso sulla cultura'...Tremonti,scelto da Meloni,da ministro aveva portato il Paese quasi in banca… - Mirarch3 : RT @PoliticaPerJedi: +++ SINDACATO UNITARIO PUPAZZETTI: SOLIDARIETA' E SOSTEGNO A PEPPA PIG, OGGETTO DI UN INACCETTABILE ATTACCO PUPAZZOFOB… -