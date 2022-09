Pagelle Sassuolo-Udinese 1-3: voti e tabellino Serie A 2022/2023 (Di domenica 11 settembre 2022) voti e tabellino di Sassuolo-Udinese, match valevole per la sesta giornata di Serie A 2022/23. Ancora un pareggio per entrambe le formazioni, che si pongono rispettivamente a decimo e quinto posto. Sassuolo: Consigli 6; Toljan 5.5, Tressoldi 5, Ferrari 5.5, Rogerio 6; Frattesi 7 (67? Harroui), Maxime Lopez 6.5, Henrique 6 (92? Alvarez); Laurienté 5.5 (67? Thorstvedt 5.5), Pinamonti 5.5 (80? Marchizza 5), Kyriakopoulos 5.5 (46? Ayhan 5). ALL: Dionisi 5 Udinese: Silvestri 6; Perez, Becao 5, Ebosse 5 (46? Ehizibue), Pereyra 5.5, Lovric 6, Walace 5.5 (67? Nestorovski 6), Arslan 5.5 (46? Samardzic 7), Udogie 6; Success 5.5 (67? Beto 8), Deulofeu 6 (81? Makengo 6). ALL: Sottil 7 ARBITRO: Camplone 7 RETI: 33? Frattesi, 75? Beto, 90? Samardzic, 92? ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022)di, match valevole per la sesta giornata di/23. Ancora un pareggio per entrambe le formazioni, che si pongono rispettivamente a decimo e quinto posto.: Consigli 6; Toljan 5.5, Tressoldi 5, Ferrari 5.5, Rogerio 6; Frattesi 7 (67? Harroui), Maxime Lopez 6.5, Henrique 6 (92? Alvarez); Laurienté 5.5 (67? Thorstvedt 5.5), Pinamonti 5.5 (80? Marchizza 5), Kyriakopoulos 5.5 (46? Ayhan 5). ALL: Dionisi 5: Silvestri 6; Perez, Becao 5, Ebosse 5 (46? Ehizibue), Pereyra 5.5, Lovric 6, Walace 5.5 (67? Nestorovski 6), Arslan 5.5 (46? Samardzic 7), Udogie 6; Success 5.5 (67? Beto 8), Deulofeu 6 (81? Makengo 6). ALL: Sottil 7 ARBITRO: Camplone 7 RETI: 33? Frattesi, 75? Beto, 90? Samardzic, 92? ...

