Non piangete sull'astensionismo. Le motivazioni di chi non vota (Di domenica 11 settembre 2022) Non esiste nessun "partito degli astensionisti". Non ha logo, non ha iscritti, non ha organizzazione, non ha leadership, non ottiene mai seggi. Quindi, è sbagliato evocarlo. I suoi adepti, tranne uno zoccolo duro, mutano nel tempo, cambiano casacca ad ogni elezione e, soprattutto, hanno motivazioni molto diverse. Prendendo le mosse dalla ricerca di tre eccellenti studiosi Usa sulla partecipazione politica: S. Verba, K. Schlozman Lehman e H. E. Brady, Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Democracy (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995) votare è una forma, forse la più importante, di partecipazione politica, identifico tre grandi gruppi di astensionisti. Primo gruppo: "non voto perché non voglio". Sono gli irriducibili. Non vogliono dare nessun consenso e neppure legittimità al sistema politico, alla classe politica, a quel che ...

