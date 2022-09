Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 11 settembre 2022 (Di domenica 11 settembre 2022) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 11 settembre 2022 Questa sera, domenica 11 settembre 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Tra i temi della prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena ovviamente la campagna elettorale, a due settimane dal voto del 25 settembre. Dal possibile nuovo governo alla ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) Non èdel 11Questa sera, domenica 11, su La7 va in onda una nuovadi Non è, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono lee glidi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Tra i temiprimanuova stagione di Non èovviamente la campagna elettorale, a due settimane dal voto del 25. Dal possibile nuovo governo alla ...

gazzettamantova : Volley, Michieletto: 'L'arena contro ci gasa, proviamo a fare lo sgambetto ai polacchi' Lo schiacciatore azzurro di… - MILL3PAROLE : è la prima volta che piango sentendo toca e loca, di solito canto e ballo con spensieratezza ma a sto giro tra la m… - Italia_Notizie : Stasera torna «Non è l’arena»: ospite Giuliano Castellino - Adriana35401416 : RT @_tra_silenzi_: l’arena non é pronta per l’arrivo dei banditi #alexwyse #sissi #TIMMusicAwards - _tra_silenzi_ : l’arena non é pronta per l’arrivo dei banditi #alexwyse #sissi #TIMMusicAwards -