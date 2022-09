Il geniale generale Syrsky. La grinta ucraina (Di domenica 11 settembre 2022) Kyiv, dalla nostra inviata. Il ministro della Difesa russo parla di un “riposizionamento di truppe” da Kupyansk e Izyum (nella zona di Kharkiv) verso il Donbas. Si riferisce ai suoi soldati che sono fuggiti di corsa mentre la controffensiva ucraina recuperava novanta chilometri in profondità nel territorio occupato. Sui social network ucraini gira un video che è uno spezzone di un programma televisivo locale – una specie di X Factor dove i concorrenti però sono dei comici –, il presidente Zelensky era stato uno dei giudici del talent show e nel video lo si vede mentre si sganascia dalle risate. Sul palco, invece di un concorrente, c’è l'ologramma del portavoce della Difesa russa Igor Konasenkov preso dal filmato di ieri in cui parla del “riposizionamento”. Dietro al successo della controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv e nel nord del ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 11 settembre 2022) Kyiv, dalla nostra inviata. Il ministro della Difesa russo parla di un “riposizionamento di truppe” da Kupyansk e Izyum (nella zona di Kharkiv) verso il Donbas. Si riferisce ai suoi soldati che sono fuggiti di corsa mentre la controffensivarecuperava novanta chilometri in profondità nel territorio occupato. Sui social network ucraini gira un video che è uno spezzone di un programma televisivo locale – una specie di X Factor dove i concorrenti però sono dei comici –, il presidente Zelensky era stato uno dei giudici del talent show e nel video lo si vede mentre si sganascia dalle risate. Sul palco, invece di un concorrente, c’è l'ologramma del portavoce della Difesa russa Igor Konasenkov preso dal filmato di ieri in cui parla del “riposizionamento”. Dietro al successo della controffensivanella regione di Kharkiv e nel nord del ...

