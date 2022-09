Gara Gp Monza: il campione della Red Bull entra nella leggenda (Di domenica 11 settembre 2022) Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel GP di Monza, l’undicesima della stagione e la quinta consecutiva, in un’altra Gara impeccabile in cui la Ferrari ha preso di mezzo il suo grande rivale, Charles Leclerc, leader sin dall’inizio, seconda tappa che hanno riservato all’olandese. Anche se forse data la superiorità della Red Bull in velocità hanno dovuto provare qualcosa e non sono stati nemmeno rischiosi. Per la Ferrari una grande delusione. Qualifiche Gp Monza: Leclerc conquista la pole Gara Gp Monza: una Gara elettrizzante Alla fine una safety car ha raggruppato tutti a cinque giri dalla fine, ma la vettura di Daniel Ricciardo non si è potuta togliere in tempo e la Gara si è conclusa dietro la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 settembre 2022) Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel GP di, l’undicesimastagione e la quinta consecutiva, in un’altraimpeccabile in cui la Ferrari ha preso di mezzo il suo grande rivale, Charles Leclerc, leader sin dall’inizio, seconda tappa che hanno riservato all’olandese. Anche se forse data la superioritàRedin velocità hanno dovuto provare qualcosa e non sono stati nemmeno rischiosi. Per la Ferrari una grande delusione. Qualifiche Gp: Leclerc conquista la poleGp: unaelettrizzante Alla fine una safety car ha raggruppato tutti a cinque giri dalla fine, ma la vettura di Daniel Ricciardo non si è potuta togliere in tempo e lasi è conclusa dietro la ...

ScuderiaFerrari : Di nuovo sul podio a Monza! ?? Grande gara di @Charles_Leclerc, P2, e super rimonta di @CarlosSainz55, P4! Grazie… - ScuderiaFerrari : La nostra gara di casa è alle porte! @Charles_Leclerc e @CarlosSainz55 sono pronti ???? E voi? Non vediamo l’ora di… - SkySportF1 : ?? Leclerc entra prestissimo ai box ???? Verstappen leader della gara (?? 23/53) LIVE ? - TuttoFanta : ?? Momento complicato per #Petagna che nella gara di oggi fra #Monza e #Lecce non era nemmeno presente in panchina… - Riccard71721398 : @F1 Solo monza senza fia forse si vedeva chi vinceva la gara -