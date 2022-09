Elettra Lamborghini ha rischiato grosso: terrore in volo con Afrojack (Di domenica 11 settembre 2022) Attimi di panico per Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack in volo su un jet privato che da Parigi li stava conducendo ad Anversa. I due hanno raccontato tutto sul proprio profilo Instagram: "Non trovo ancora le parole”, ha scritto la cantante sotto shock. A causa del maltempo l'aereo, sul quale la coppia si trovava a volare, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza; Elettra Lamborghini ha raccontato nei dettagli la sua disavventura, con tanto di immagini dei vari momenti. "Stanotte siamo stati davvero fortunati" ha esordito nella sua ricostruzione. "Inizio del volo pieno di turbolenze ma tutto ok”, ha scritto, mostrando le immagini riprese subito dopo il decollo. E ha poi proseguito: "A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli". ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Attimi di panico pere suo maritoinsu un jet privato che da Parigi li stava conducendo ad Anversa. I due hanno raccontato tutto sul proprio profilo Instagram: "Non trovo ancora le parole”, ha scritto la cantante sotto shock. A causa del maltempo l'aereo, sul quale la coppia si trovava a volare, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza;ha raccontato nei dettagli la sua disavventura, con tanto di immagini dei vari momenti. "Stanotte siamo stati davvero fortunati" ha esordito nella sua ricostruzione. "Inizio delpieno di turbolenze ma tutto ok”, ha scritto, mostrando le immagini riprese subito dopo il decollo. E ha poi proseguito: "A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli". ...

