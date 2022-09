È morto lo scrittore spagnolo Javier Marias

(Di domenica 11 settembre 2022) LoMarías, uno delle firme più autorevoli internazionali della letteratura contemporanea, èa 72 anni in seguito ad una complicazione polmonare. La conferma del decesso di, avvenuto ieri...

Gazzetta_it : Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Roberto Renga - Corriere : Morto lo scrittore spagnolo Javier Marías. L’autore di Berta Isla e de Gli innamoramenti aveva 70 anni - Agenzia_Ansa : E' morto lo scrittore Javier Marias. Lo conferma il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni… - AuroraImmacola1 : RT @FraLuna1109: #RobertoRenga è morto non solo un giornalista scrittore e telecronista , mio follower amico. in questi anni con la sua be… - BertaIsla : RT @Corriere: Morto lo scrittore spagnolo Javier Marías. L’autore di Berta Isla e de Gli innamoramenti aveva 70 anni -

loJavier Marias. Lo conferma il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni. Tradotto in tutto il mondo e vincitore dei più importanti Premi letterari, tra i quali il ...Se ne è andato a settanta anni Javier Marías,spagnolo. A giugno 2022 il suo nome è stato legato a doppio filo alla Toscana, Firenze lo ha premiato nell'ambito della XVI edizione del premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze, ...E’ morto all’età di 70 anni lo scrittore spagnolo Javier Marias. Lo rende noto su Twitter il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta Llorens. Nato nel 1951 a Madrid, Marias era stato di recente c ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...