“E’ dura fare la mamma e la compagna”: l’ex Uomini e Donne chiede aiuto allo psicologo (Di domenica 11 settembre 2022) ; le dichiarazioni dell’ex tronista. Dichiarazioni a cuore aperto, quelle che una delle troniste più amate della storia di Uomini e Donne ha rilasciato in un’intervista a Nuovo. l’ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha parlato per la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 11 settembre 2022) ; le dichiarazioni deltronista. Dichiarazioni a cuore aperto, quelle che una delle troniste più amate della storia diha rilasciato in un’intervista a Nuovo.volto della trasmissione di Maria De Filippi ha parlato per la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ethel_126 : @huchukato Devo convincere mio marito a prenderlo per fare abbassare i trigliceridi,ma se fa schifo sarà dura ?? - Freddo1972 : @MarcoLai_23 @MMoretti24 Lautaro Martinez non fa il centravanti però, i centravanti sono Dzeko e Lukaku. Lui fa la… - ilgrilloparlan2 : @RaiNews Attenzione alla Polonia non dobbiamo fare i soliti sbagli se no è finita sta sera comunque la vedo dura - di_reddito : Non voglio essere complottista, ma io, per via di problemi condominiali, non ho mai potuto fare l'allacciamento al… - noleberro : @GeorgeSpalluto l'Italia del volley non delude mai...anche quando perde! Oggi sarà dura ma si può fare -