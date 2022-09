DIRETTA F1, GP Monza 2022 LIVE: Verstappen ai box, Leclerc torna in vetta, Sainz 3° (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 26/53 cambia Verstappen e monta le medie per arrivare al termine. L’olandese torna alle spalle di Leclerc a 10 secondi Giro 25/53 Sainz in un team radio chiude le soft al suo box. Vedremo quando cambierà gomme il ferrarista Giro 25/53 Si attende solo il cambio gomme di Max che piazza ancora un 1:25.800 con soft di 24 giri. Clamoroso!!! Giro 24/53 Russell si ferma ai box monta le hard e rientra quarto a 35.8 da Verstappen. Davanti Verstappen con 14.0 su Leclerc Giro 24/53 AGGIORNAMENTO GARA 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER – – 2 George RUSSELL Mercedes+10.710 – –3 Charles Leclerc Ferrari+14.231 1 4 Carlos Sainz Ferrari+28.527 – – 5 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 26/53 cambiae monta le medie per arrivare al termine. L’olandesealle spalle dia 10 secondi Giro 25/53in un team radio chiude le soft al suo box. Vedremo quando cambierà gomme il ferrarista Giro 25/53 Si attende solo il cambio gomme di Max che piazza ancora un 1:25.800 con soft di 24 giri. Clamoroso!!! Giro 24/53 Russell si ferma ai box monta le hard e rientra quarto a 35.8 da. Davanticon 14.0 suGiro 24/53 AGGIORNAMENTO GARA 1 MaxRed Bull RacingLEADER – – 2 George RUSSELL Mercedes+10.710 – –3 CharlesFerrari+14.231 1 4 CarlosFerrari+28.527 – – 5 ...

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - OptaPaolo : 1 - Stefano #Sensi ha realizzato il suo primo gol su punizione diretta in Serie A (su 10 reti in totale realizzate)… - SkySport : Dal Rosso all'Azzurro, in diretta su Sky si scrive la storia! La #Ferrari a Monza, il sogno europeo dell'… - Gazzettino : Live F1, GP Monza in diretta: pit-stop per Verstappen, Leclerc torna in testa con un buon vantaggio - zazoomblog : Live F1 GP Monza in diretta: Leclerc prova la fuga Verstappen supera Russell - #Monza #diretta: #Leclerc #prova… -