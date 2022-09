DavidPuente : 1/ Torniamo sulla vicenda degli antinfiammatori e l'articolo del Corriere che ha scatenato i sostenitori delle 'ter… - Agenzia_Ansa : Gli uomini risponderebbero meglio ai vaccini contro il Covid delle donne, almeno alla prima dose. Le pazienti di se… - Agenzia_Ansa : Gli italiani non rinunciano alla mascherina anti Covid, a settembre boom di vendite. In calo gli acquisti di tampon… - luigi_cammi : Monitoraggio settimanale Covid-19, report 29 agosto - 4 settembre 2022 - #meetingsalute #meeting20 Meeting Salute… - FonteUfficiale : Tra un approfondimento e una curiosità proviamo a rilanciare notizie di cui i media parlano poco. In questo articol… -

Sky Tg24

Tre ricoveratiin più rispetto a sabato in Umbria, ora 117, mentre continuano a non esserci pazienti nelle terapie intensive e non ci sono altri morti per il virus. Secondo i dati della Regione, nell'ultimo ...TEMI: bollettino coronavirus friuli venezia giulia bollettino coronavirus fvg bollettinofvgfriulifvgfvg regione fvg UltimeIn Fvg 244 nuovi casi di ... Covid, notizie di oggi. Ancora in calo i ricoveri, leggera frenata per le intensive. LIVE CoV-2: le due infezioni a "braccetto" nei prossimi mesi ma la situazione è ampiamente sotto controllo. Ecco cosa potrà succedere ...Mara Venier in tailleur bianco inizia la sua 14esima Domenica In ringraziando tutti ma più di tutti oltre al pubblico suo marito, Nicola Carraro. C’è anche lui in alla prima di Domenica In, in genere ...