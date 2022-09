WWE: Roman Reigns non vuole sentir parlare di un suo possibile turn face (Di sabato 10 settembre 2022) Per diversi anni la WWE ha cercato di imporre Roman Reigns come il proprio top babyface, una sorta di nuovo John Cena trovando, però, il rifiuto da parte dei fan. La svolta due anni fa con il turn heel e l’affiancamento a Paul Heyman. Roman è diventato dominante ed è entrato nella storia della federezione ed insieme a lui la Bloodline. Si è parlato spesso del momento in cui potremmo assistere al suo turn face, ma sembra che almeno per il momento ciò non accadrà. Roman e Heyman contrari Si parla spesso del momento in cui avverrà il turn face di Roman Reigns; pare però che quel momento sia ancora lontano. Secondo quanto riporta Ringside News, il turn ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 10 settembre 2022) Per diversi anni la WWE ha cercato di imporrecome il proprio top baby, una sorta di nuovo John Cena trovando, però, il rifiuto da parte dei fan. La svolta due anni fa con ilheel e l’affiancamento a Paul Heyman.è diventato dominante ed è entrato nella storia della federezione ed insieme a lui la Bloodline. Si è parlato spesso del momento in cui potremmo assistere al suo, ma sembra che almeno per il momento ciò non accadrà.e Heyman contrari Si parla spesso del momento in cui avverrà ildi; pare però che quel momento sia ancora lontano. Secondo quanto riporta Ringside News, il...

