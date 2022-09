Vladimir Putin manda un telegramma a Re Carlo Cosa gli scrive

(Di sabato 10 settembre 2022) Il presidente russosi è congratulato con il nuovo re britannicoIII in occasione della sua proclamazione. Lo riferisce il Cremlino precisando cheha inviato un. «La prego di ricevere le mie sincere congratulazioni in occasione della Sua ascesa al trono», affermanel messaggio rivolto al nuovo re. «Auguro a Sua Maestà successo, una buona salute e ogni bene», aggiunge il leader russo.

