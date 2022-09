Treni in ritardo e corse saltate: così i passeggeri aggrediscono la macchinista (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo giorni di disservizi una macchinista Cotral è stata aggredita in piazzale Flaminio. La dipendente, che è salva grazie all’intervento del capotreno, è stata trasportata in ospedale Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo giorni di disservizi unaCotral è stata aggredita in piazzale Flaminio. La dipendente, che è salva grazie all’intervento del capotreno, è stata trasportata in ospedale

