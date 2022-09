Samp-Milan | MOVIOLA LIVE | espulso Leao! Il Var annulla un gol a De Ketelaere e dà un rigore ai rossoneri

Gabardino73 : @sportface2016 Dopo Milan-Spezia della passata stagione, tocca a Samp-Milan. - sonostancomax : RT @Synco33: La differenza tra la partita della Juve contro la Samp con quella del Milan è molto semplice, loro hanno un allenatore, noi no… - antonioni_mario : Quanto é scarsa la samp e quanta fame ha il Milan di vincere sempre #SampdoriaMilan - Synco33 : La differenza tra la partita della Juve contro la Samp con quella del Milan è molto semplice, loro hanno un allenatore, noi no… - IavaroneToni : Tegola Milan, rosso per Leao durante Samp-Milan: salta il Napoli -

Espulsione Leao: doppio giallo per l'attaccante deldopo lo scontro con la Sampdoria. Cos'è successo Rafael Leao è stato espulso al 46 di Sampdoria -. L'attaccante portoghese ha colpito con un calcio il volto di Ferrari nel tentativo di colpire il pallone in rovesciata in area. Dopo un attimo di esitazione Fabbri ha estratto il giallo nei ...Tra poco fischio d'inizio di. Sampdoria -, formazioni ufficiali Sampdoria (4 - 1 - 4 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon; Villar, Leris, Sabiri, Djuricic; ...Calcio d'inizio alle 20.45. Gli uomini di Giampaolo cercano di dimenticare la sconfitta di Verona, Pioli punta su De Ketelaere Sampdoria-Milan sarà trasmessa da Sky (sui canali Sky Sport Uno, Sky Spor ...Sampdoria-Milan le pagelle e il tabellino della partita. Terza gara in programma per la sesta giornata del campionato, Pioli insegue la vetta. Milan CDK (screen Instagram) Sampdoria-Milan chiude il ...