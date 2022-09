“Non rompetegli le…”: Sabatini, che frecciata ai detrattori (Di sabato 10 settembre 2022) Alla vigilia di Juventus-Salernitana è tornato a parlare Walter Sabatini, ex DS dei campani, confermando di non avere peli sulla lingua. Protagonista assoluto della clamorosa rimonta culminata con la salvezza della Salernitana la scorsa stagione, Walter Sabatini ha abbandonato il club campano in estate dopo dissidi con il presidente Iervolino. La squadra sembra avere assorbito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 settembre 2022) Alla vigilia di Juventus-Salernitana è tornato a parlare Walter, ex DS dei campani, confermando di non avere peli sulla lingua. Protagonista assoluto della clamorosa rimonta culminata con la salvezza della Salernitana la scorsa stagione, Walterha abbandonato il club campano in estate dopo dissidi con il presidente Iervolino. La squadra sembra avere assorbito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : Alla vigilia di #JuventusSalernitana l'ex DS dei campani Walter #Sabatini tuona contro i detrattori di #Allegri: 'N… - macsismo : ma rompetegli i coglioni per le cose serie e non per ste cazzate - LOV3_M4ZE : quando capirete che la corea è diversa dall’italia nel modo in cui si parla di peso e diete sarà il giorno in cui s… - marco_fanton : @silviaaaaa28 Io so solo che la gente sbraita, rumoreggia, protesta ma poi il voto lo danno ai soliti partiti. Vada… - livinforraces : dai poverino non rompetegli troppo le palle a charles -