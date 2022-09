L’omaggio di Elton John alla regina Elisabetta II a Toronto | le dedica «Don let the sun go down on me» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 10 settembre 2022) Il musicista e compositoredal palco diin Canada ha volutore aII la sua «Don let the sun goon me», scritta con Bernie Taupin e presente nell’album “Caribou” del 1974. Prima dell’esecuzioneha detto che «è stata una parte importante della mia vita e come tutta la nazione sono profondamente addolorato nell’apprendere della morte della sua morte. È stata una presenza stimolante che ha guidato il paese attraverso alcuni dei momenti più straordinari, ma anche più bui, con grazia, decoro e autentico e premuroso calore. Ho 75 anni e lei è stata con me per tutta la vita. Mi rattrista sapere che non sarà più con me. Ma sono contento che riposi in pace». September 9, 2022 La canzone era stata ...