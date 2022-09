Insigne non si allena col Toronto per problemi familiari (Di sabato 10 settembre 2022) Paura per Insigne: “problemi familiari” Lorenzo Insigne ha saltato l’ultimo allenamento con il Toronto, alla base ci sarebbero dei problemi familiari abbastanza gravi. L’ex attaccante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 10 settembre 2022) Paura per: “” Lorenzoha saltato l’ultimomento con il, alla base ci sarebbero deiabbastanza gravi. L’ex attaccante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

mauro_sommella : @FBiasin E Insigne sicuramente non valeva e non vale quanto veniva e viene pagato - Luca_Pregno1966 : @RonnieC49938505 @FBiasin Voglio ricordare che Insigne era uno della cricca che fece fuori Ancelotti da Napoli il r… - lellorom : @l_honestly 10 anni fa Insigne non era paragonabile a Kvara di oggi,ci sono i fuoriclasse e ci sono i buoni calciat… - rand_vibration : @EnricoTurcato Ma è davvero possibile che il Brasile non riesca ad esprimere un terzino sinistro migliore di questo… - Maria86337164 : RT @Pasquale89G: Ha saltato un allenamento e c'è gente che lo accusa di scarsa professionalità... Non state bene. Un forte abbraccio a Lore… -