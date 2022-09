Il buon vecchio cinema non esiste più e non resta altro che la nostalgia

(Di sabato 10 settembre 2022) Vedo in tv le immagini del festival di Venezia, dive in posa, red carpet, intervistatori ecc. Ma quello che provo è soprattutto n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

emaiorio : RT @Dreaming_81: 'I sogni si fanno di notte e si completano di giorno.' [Italo Svevo, La novella del buon vecchio e della bella fanciulla]… - SusiCici1 : RT @Alessan33667232: Buon giorno e dai venerdì il tempo passa veloce in un battito di ali ti ritrovi vecchio non sprecarlo ciao un abbracci… - Maria_AnnaPatti : RT @Dreaming_81: 'I sogni si fanno di notte e si completano di giorno.' [Italo Svevo, La novella del buon vecchio e della bella fanciulla]… - Dreaming_81 : 'I sogni si fanno di notte e si completano di giorno.' [Italo Svevo, La novella del buon vecchio e della bella fan… - plasmon2002 : @LorenzoSavia @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Un vecchio politico sosteneva che la politica è sangue e merda. Il buon L… -

Ciak Magazine

... mai provato a farlo, sperando sempre nella buona sorte o in qualchecavaliere! Ho cura dell'... Èma a noi sembra una Rolls Royce! Nel cuore, però, c'è posto anche per la Fiat 1100 di papà ...IlCorbin può ritenersi soddisfatto: ha colto la sua prima vittoria in Europa e lo ha fatto ... che lo porta ad esordire nelContinente garantendogli piena libertà tra i velodromi e la ... Quel buon vecchio Samaritan di Sly Il cinema europeo finito, le sale cinematografie sempre più tristi e il sorpasso definitivo del piccolo schermo: l'esperienza non è più come una volta. Riflessioni di un ex spettatore cinematografico ...Addio legna dei camini: in Italia è vietato utilizzarla anche come alternativa al gas contro il caro energia che affligge il Paese.