I doveri di Carlo&Matteo per non sprecare un'occasione storica (Di sabato 10 settembre 2022) Possono Carlo Calenda e Matteo Renzi rappresentare una novità vigorosa nel panorama politico italiano? Direi di sì, ma non a tutte le condizioni. Possono incarnare una svolta in qualche modo utile alla nazione dopo la peggior legislatura di sempre (sul piano delle alleanze politiche di governo)? Direi di sì, ma non a tutte le condizioni. Proviamo allora a indicare i punti che darebbero senso compiuto a questa avventura politica che è nuova ma non nuovissima, considerando che i protagonisti sono su piazza da un certo tempo (il governo Renzi con Calenda vice ministro è del 2014). Punto primo: occorre prendere atto del risultato delle elezioni. Non è cioè vero che va bene qualsiasi numero, perché solo un successo almeno discreto dell'operazione può dare slancio al tutto, anche in considerazione del fatto che con elevatissima probabilità gli eletti della lista andranno all'opposizione. In ...

