Harry e Meghan insieme a William e Kate: i video fanno il giro del mondo (Di sabato 10 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta è stata in grado di rimettere insieme, seppur per poco tempo, William e Kate e Harry e la moglie Meghan. Questa è la prima volta che i due fratelli si fanno vedere in pubblico nello stesso posto dopo lo scorso luglio quando hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della statua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 10 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta è stata in grado di rimettere, seppur per poco tempo,e la moglie. Questa è la prima volta che i due fratelli sivedere in pubblico nello stesso posto dopo lo scorso luglio quando hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della statua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - rtl1025 : ?? Anche i duchi di Sussex, #Harry e #Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza scozzese di Balmoral, dov… - Agenzia_Ansa : Ufficializzata la data delle esequie della regina Elisabetta, il 19 settembre. Ci saranno anche Biden e von der Ley… - Sempaffamat : RT @GretaSmara: Il modo in cui si guardano Harry e Meghan ?? io sono debole per queste cose - Sempaffamat : RT @vocedelverbo_: in ogni video che vedo c’è harry che non perde MAI il contatto fisico con meghan ed ecco queste cose mi fanno frignare… -