F1, Gp Italia 2022: folla per Charles Leclerc, selfie e autografi con i tifosi (Di sabato 10 settembre 2022) Grande affetto da parte dei tifosi Ferrari e non solo per Charles Leclerc, richiestissimo a Monza per il weekend del Gran Premio d’Italia 2022. Il pilota monegasco, con la polo gialla in edizione limitata che celebra la storia del Cavallino di Maranello, si è intrattenuto diversi minuti nel paddock per scattare selfie e firmare autografi ai tanti presenti. Poi l’ingresso nel motorhome Ferrari in preparazione all’ultima sessione di prove libere in programma alle 13. Il pomeriggio raggiungerà ovviamente il suo apice dalle 16 con le qualifiche, dove Leclerc cercherà di strappare il miglior piazzamento possibile in griglia di partenza. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Grande affetto da parte deiFerrari e non solo per, richiestissimo a Monza per il weekend del Gran Premio d’. Il pilota monegasco, con la polo gialla in edizione limitata che celebra la storia del Cavallino di Maranello, si è intrattenuto diversi minuti nel paddock per scattaree firmareai tanti presenti. Poi l’ingresso nel motorhome Ferrari in preparazione all’ultima sessione di prove libere in programma alle 13. Il pomeriggio raggiungerà ovviamente il suo apice dalle 16 con le qualifiche, dovecercherà di strappare il miglior piazzamento possibile in griglia di partenza. SportFace.

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - repubblica : François Hollande: “Putin è al lavoro per far vincere la destra in Italia” [dalla nostra corrispondente Anais Ginor… - petergomezblog : Il report Ocse: “In Italia quest’anno i salari reali scenderanno del 3%, più della media. L’inflazione ha conseguen… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Le basi americane della Nato in Italia, da Sigonella a Vicenza La loro storia inizia nel 1951 a seguito della sottosc… - laperlaneranera : Le basi americane della Nato in Italia, da Sigonella a Vicenza La loro storia inizia nel 1951 a seguito della sott… -