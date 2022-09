Elezioni 2022, Letta: “Chi vince governa, non ci saranno inciuci” (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Dimenticatevi l’inciucio. Il segretario del Pd, Enrico Letta, dice a chiare lettere – nel corso di una iniziativa elettorale a Alessandria – che non c’è alcuna possibilità di rivedere le larghe intese come è avvenuto in questa legislatura. Ipotesi o fantasie che cominciano a circolare sui giornali. “La partita si gioca tra noi e il centrodestra. Chi vince governa, con il sistema uninominale non c’è la medaglia d’argento per chi arriva secondo”, ha aggiunto il segretario Dem. “Non facciamoci prendere la mano delle voci che si stanno facendo girare e che dicono: ‘vincerà la destra, ma tanto poi litigheranno e allora si farà un governo tutti insieme’. Questa voce o idea non ha alcun senso. Il 25 settembre chi vince governa. Da parte nostra c’è la ferma ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Dimenticatevi l’o. Il segretario del Pd, Enrico, dice a chiare lettere – nel corso di una iniziativa elettorale a Alessandria – che non c’è alcuna possibilità di rivedere le larghe intese come è avvenuto in questa legislatura. Ipotesi o fantasie che cominciano a circolare sui giornali. “La partita si gioca tra noi e il centrodestra. Chi, con il sistema uninominale non c’è la medaglia d’argento per chi arriva secondo”, ha aggiunto il segretario Dem. “Non facciamoci prendere la mano delle voci che si stanno facendo girare e che dicono: ‘rà la destra, ma tanto poi litigheranno e allora si farà un governo tutti insieme’. Questa voce o idea non ha alcun senso. Il 25 settembre chi. Da parte nostra c’è la ferma ...

