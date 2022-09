(Di sabato 10 settembre 2022) Quindici set in cinque giorni. Dopo il veterano Marin Cilic e dopo il rivale diretto Jannik Sinner, Carlos Alcaraz impone la sua legge - unico oggi a poter giocare con più potenza e più resistenza di ...

Tiscali

Alcaraz, fenomeno precoce Disi sente parlare da tanto, perché le sue doti fisiche e l'applicazione e l'abnegazione al lavoro sono stati eclatanti da subito, come anche i continui e ...Alcaraz, fenomeno precoce Disi sente parlare da tanto, perché le sue doti fisiche e l'applicazione e l'abnegazione al lavoro sono stati eclatanti da subito, come anche i continui e ... Carlitos, il maratoneta stupefacente: troppo forte e troppo giovane… Quindici set in cinque giorni. Dopo il veterano Marin Cilic e dopo il rivale diretto Jannik Sinner, Carlos Alcaraz impone la sua legge - unico oggi ...