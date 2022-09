Beffa Naspi | chi rischia di perdere un mese di pagamento

(Di sabato 10 settembre 2022) Basta scarsa attenzione sui termini delle attivazioni della misura per ricevere un assegno in meno rispetto al dovuto. Vediamo i dettagli In un momento storico come quello che stiamo vivendo, parrebbe naturale pensare alla tenuta del livello occupazionale nel nostro Paese. Da una parte la disoccupazione (in particolare quella giovanile) rappresenta non certo da ieri L'articolo proviene da Consumatore.com.

The Wam

Per i 25 lavoratori ex MT Logistica (indallo scorso dicembre) si tratta di una vera e propria. Sintra avrebbe infatti dovuto iniziare ad essere operativa presso i piazzali di via Firenze ...Ma oltre il danno, anche la: nel mese di marzo 2020 perveniva la notizia della sospensione ... ma furono collocati in disoccupazione, percependo la. Solo dopo alcune sollecitazioni dei ... Bonus 200 euro su Rdc a ottobre Beffa INPS in agguato La beffa riguarda 132 lavoratori di Fiac, Kemet e Seci: per loro niente una tantum in busta paga. Bulgarelli (Fiom): "Ho segnalato il problema al ministro Orlando, la norma è scritta male e va corrett ...