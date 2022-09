Bayern Monaco-Stoccarda 2-2, Nagelsmann: “Non so se la pressione sia aumentata” (Di sabato 10 settembre 2022) “Non abbiamo giocato bene nei primi 30 minuti, ma è abbastanza normale dopo una partita di Champions League. Dopo abbiamo avuto 15 minuti buoni e siamo passati in vantaggio meritatamente“. Così il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, è intervenuto dopo il pareggio contro lo Stoccarda in Bundesliga 2022/2023, arrivato dopo la bella vittoria contro l’Inter all’esordio in Champions League. “Nel secondo tempo abbiamo avuto occasione di segnare il terzo gol ma non l’abbiamo fatto, quindi alla fine abbiamo ottenuto solo un punto – ha aggiunto l’allenatore dei bavaresi -. Non so se la pressione è aumentata, è sempre soggettiva e viene dall’esterno. Continueremo a lavorare e ad allenarci domani e lunedì, analizzeremo l’avversario e cercheremo di trovare buone idee per la partita del ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) “Non abbiamo giocato bene nei primi 30 minuti, ma è abbastanza normale dopo una partita di Champions League. Dopo abbiamo avuto 15 minuti buoni e siamo passati in vantaggio meritatamente“. Così il tecnico del, Julian, è intervenuto dopo il pareggio contro loin Bundesliga 2022/2023, arrivato dopo la bella vittoria contro l’Inter all’esordio in Champions League. “Nel secondo tempo abbiamo avuto occasione di segnare il terzo gol ma non l’abbiamo fatto, quindi alla fine abbiamo ottenuto solo un punto – ha aggiunto l’allenatore dei bavaresi -. Non so se la, è sempre soggettiva e viene dall’esterno. Continueremo a lavorare e ad allenarci domani e lunedì, analizzeremo l’avversario e cercheremo di trovare buone idee per la partita del ...

