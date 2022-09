Ultime Notizie – Morte Regina Elisabetta | ecco chi è ora il sovrano da record

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 settembre 2022) Morta la, che ha regnato per oltre 70 anni, è ora il sultano del Brunei ilpiù longevo al mondo. Il 5 ottobre prossimo saranno 55 anni che il 76enne Darussalam Hassanal Bolkiah regna nel sultanato, quattro anni più dellaMargrethe II di Danimarca, che diventa la seconda regnante più longeva. Il sultano è anche il premier del Brunei dal 1984, anno in cui il sultanato ottenne l’indipendenza dal Regno Unito, di cui era un protettorato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione