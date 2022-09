(Di venerdì 9 settembre 2022)(ITALPRESS) – “La partita che potrà dirci se siamo diventati unè quella che è iniziata ad agosto e finirà a, lìche livello abbiamo saputo raggiungere. Non è la singola partita a cambiare il futuro della tua carriera ma quello che si vede di partita in partita, il modo di ragionare, di atteggiarsi. Per ora abbiamo fatto vederedi essere sulla buona strada ma ci aspettano ancora molte partite che dovranno dire se siamo un”. Lucianochiede ai suoi conferme dopo la splendida prestazione di mercoledì in Champions col Liverpool. Domani al Maradona arriva lo Spezia e il tecnico di Certaldo si aspetta di vedere lo stesso atteggiamento mostrato con i Reds. “L'obiettivo è fare i ...

Commenta per primo Il tecnico del Napoli Lucianoha presentato la sfida di domani allo Spezia: E' un azzardo definire Napoli - Spezia con ... Non dobbiamo concentrarcisul nome dell'...... LucianoIl tecnico del Napoli, Luciano, presenta in conferenza stampa la gara ... avere la giusta concentrazione sull'obiettivo, i tre punti, non sul nome dell'avversarioper ... Spalletti “Solo a maggio sapremo se è un grande Napoli” 'Che si tratti di Spezia o Liverpool, l'obiettivo sono i 3 punti' NAPOLI (ITALPRESS) - 'La partita che potrà dirci se siamo diventati un ...Le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro lo Spezia: "Non dobbiamo concentrarci solo sul nome dell'avversario. Dobbiamo vincere e fare i 3 punti" ...