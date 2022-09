LiaQuartapelle : Da giorni Salvini dice che le sanzioni colpiscono più l’Europa che la Russia. Una vera falsità: in ???? l’inflazione… - globalistIT : - Balu875651831 : RT @donatella1956: @DarkLadyMouse Bisogna vedere se a Salvini venga in mente di scrivere un augurio sulla longevità di Silvio - patriziamolina : @flatomica @PiazzapulitaLA7 @EnricoLetta La cecità della mente è quella che dimentica i danni che la destra… - lasperanza54 : @NinaRicci_us @Sarah00771904 @solopllk E' l'ignoranza galoppante risultato di una scuola asservita alla ideologia d… -

Globalist.it

... sceicchi Nel Pd - conclude- sanno solo tartassare con nuove tasse e minacciare gli italiani con la patrimoniale, per fortuna a scegliere saranno gli italiani il 25 settembre'.... lo spot al Sacrario diventa un boomerang L'intervista - La consigliera di Trump: "Rapporti... definendo "intollerabile usare cartoni animati in salsa Lbtqia+ per influenzare ladei ... Salvini mente sulla flat tax: “Non è vero che privilegia i ricchi, ma anche pensionati e partite iva” Guardiamo alle due crisi politiche più evidenti, accorse rapidamente dopo il loro, per certi versi del tutto inatteso, successo: quella di Salvini e quella ...N el traffico, mentre si guida, ci si confonde. Ti passano davanti gli slogan dei partiti, effigiati sugli autobus di linea insieme con i faccioni dei leader. E non fai in tempo a leggere «Basta discr ...