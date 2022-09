Ritorno in classe, Bianchi: “Tutti i docenti saranno al loro posto. Abbiamo anticipato di due settimane tutte le procedure per ruolo e supplenze” (Di venerdì 9 settembre 2022) A Radio 24 interviene il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi: "Alla fine di agosto Abbiamo ammorbidito le regole. Ci sono delle indicazioni di massima che Tutti dovranno osservare". Sui sistemi di aerazione afferma: "L'Istituto Superiore di Sanità ha dato delle indicazioni molto chiare. Gli aeratori sono strumenti aggiuntivi. Bisogna ventilare le aule" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) A Radio 24 interviene il ministro dell'Istruzione, Patrizio: "Alla fine di agostoammorbidito le regole. Ci sono delle indicazioni di massima chedovranno osservare". Sui sistemi di aerazione afferma: "L'Istituto Superiore di Sanità ha dato delle indicazioni molto chiare. Gli aeratori sono strumenti aggiuntivi. Bisogna ventilare le aule" L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno in classe, Bianchi: “Occorre ventilare le aule, gli aeratori sono solo strumenti aggiuntivi” - TgrRaiTrentino : #Scuola in Trentino, il nodo delle 300 #cattedre vuote. Il 12 settembre tornano in classe 25mila bambini delle elem… - GerardoDAmico : BastaLaSalute: ritorno in classe in pandemia; intolleranze alimentari e integratori; digitalizzazione della sanità;… - GerardoDAmico : Oggi giovedì alle 14:44 su Rainews24 torna BastalaSalute. Quali rischio per studenti e personale con le nuove regol… - TorciaPolitica : L'Italia che la classe dirigente che si sta riciclando ha costruito per i giovani. Votare per legittimarne il rito… -