Mobilità elettrica, A2A amplia l’accesso alla propria rete di ricarica (Di venerdì 9 settembre 2022) A2A – attraverso la controllata A2A E-Mobility – ha siglato un accordo con Hubject – primo operatore a livello globale di servizi di Roaming nel settore della Mobilità elettrica, composto da un consorzio di case automobilistiche e società attive nel settore della Mobilità sostenibile – con l’obiettivo di semplificare l’interoperabilità delle Stazioni di ricarica per veicoli elettrici e garantire un immediato accesso alla rete A2A per i cittadini italiani ed europei. A partire da oggi, A2A è connessa alla piattaforma Hubject, una delle più grandi al mondo, a cui aderiscono oltre 600 partner – in tre continenti e 28 Paesi – con oltre 200 mila punti di ricarica in totale. È ora possibile per i clienti dei circa 500 fornitori di servizi per la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 settembre 2022) A2A – attraverso la controllata A2A E-Mobility – ha siglato un accordo con Hubject – primo operatore a livello globale di servizi di Roaming nel settore della, composto da un consorzio di case automobilistiche e società attive nel settore dellasostenibile – con l’obiettivo di semplificare l’interoperabilità delle Stazioni diper veicoli elettrici e garantire un immediato accessoA2A per i cittadini italiani ed europei. A partire da oggi, A2A è connessapiattaforma Hubject, una delle più grandi al mondo, a cui aderiscono oltre 600 partner – in tre continenti e 28 Paesi – con oltre 200 mila punti diin totale. È ora possibile per i clienti dei circa 500 fornitori di servizi per la ...

