Mattarella stasera alla residenza dell' ambasciatore Gb

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il Presidentea Repubblica Sergiosi recherà questa sera presso labritannico a Roma, Ed Llewellyn, per firmare il libroe condoglianze per Sua Maestà La ...

Agenzia ANSA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà questa sera presso la residenza dell'ambasciatore britannico a Roma, Ed Llewellyn, per firmare il libro delle condoglianze per Sua Maestà La Regina Elisabetta II. Lo fa sapere l'... Ancor più atteso il primo discorso del nuovo Re alla Nazione, che avrà luogo alle ore 18. ... Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare 'l'autorevole saggezza e l'...