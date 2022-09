“Lo ha fatto per la regina Elisabetta”. Barbara D’Urso, il gesto in diretta dopo la morte della sovrana (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella puntata di Pomeriggio Cinque del 9 settembre Barbara D’Urso ha compiuto un gesto inaspettato dopo la morte della regina Elisabetta. Innanzitutto è stato possibile notare che l’intero appuntamento televisivo è stato ovviamente incentrato sul decesso della sovrana, scomparsa alla veneranda età di 96 anni dopo ben 70 anni sul trono d’Inghilterra. Per molti giorni non si farà che parlare di questo, visto che bisognerà attendere ancora una decina di giorni prima di poter assistere al commovente funerale. Nel corso della puntata di Barbara D’Urso, non c’è stato solo un gesto importante della padrona di casa. Si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella puntata di Pomeriggio Cinque del 9 settembreha compiuto uninaspettatola. Innanzitutto è stato possibile notare che l’intero appuntamento televisivo è stato ovviamente incentrato sul decesso, scomparsa alla veneranda età di 96 anniben 70 anni sul trono d’Inghilterra. Per molti giorni non si farà che parlare di questo, visto che bisognerà attendere ancora una decina di giorni prima di poter assistere al commovente funerale. Nel corsopuntata di, non c’è stato solo unimportantepadrona di casa. Si è ...

GassmanGassmann : È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vi… - borghi_claudio : Salvini può aver fatto errori come li ho fatti io e come li abbiamo fatti tutti. Salvini può stare antipatico, si p… - CarloCalenda : Scrivetela precisa: “io credo che ci siano le risorse per intervenire perché le entrate fiscali sono andate bene, m… - florinarazvan : RT @PragmaticFree: @serracchiani I costi non li contiene nessuno, visto che #putin ha già detto che chiuderà totalmente le forniture se met… - cesco_78 : Hanno fatto i decreti sicurezza per proteggerci dai poveracci che arrivano nei barconi scappando da guerre e campi… -