Letta mette alle strette Meloni: "Censuri Peppa Pig e rilanci ovunque il video dello stupro di Piacenza?" (Di venerdì 9 settembre 2022) La polemica firmata Fratelli d'Italia sull'episodio di Peppa Pig in cui compare un nuovo personaggio figlio di due mamme non sembra essersi sopita. Questa volta ad intervenire in merito è stato il segretario del Pd Enrico Letta, che ha lanciato un duro attacco a Giorgia Meloni facendo riferimento all'ormai noto video dello stupro di Piacenza (condiviso dalla leader di FdI sui social) e sottolineando il "doppio standard" della censura preventiva operata dai Meloniani. Letta ha scritto: "Domanda per Giorgia Meloni. Quindi Peppa Pig va censurata e il video della donna violentata a Piacenza va rilanciato senza limiti?".

