voceditalia : Esequie solenni tra 10 giorni, le tappe dell’addio - ViVal111 : RT @maxuel84: || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il mesto addio a Gorby con funerali solenni ma non di stato È stato il caporedattore d… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il mesto addio a Gorby con funerali solenni ma non di stato È stato il capor… -

TGCOM

Funerali si terranno all'Abbazia di Westminster, dove il feretro arriverà in processione. Ci saranno due minuti di silenzio in tutto il ...... fino allenell'abbazia di Westminster e la sepoltura nella cappella reale di St George's Chapel, nel Castello di Windsor. 9 settembre 2022 Regina Elisabetta, le esequie solenni tra 10 giorni: ecco le tappe dell'addio Le esequie solenni tra 10 giorni, le tappe dell'addio Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...La Gran Bretagna e il mondo intero si preparano a dare l'ultimo saluto a Sua Maesta' la Regina Elisabetta con un cerimoniale che iniziera' gia' ...