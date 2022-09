La Regina e l’apparizione in tv dopo la morte di Diana: il momento in cui Lilibeth mostrò il suo lato più umano (Di venerdì 9 settembre 2022) La morte di Lady Diana gettò non solo l’Inghilterra ma il mondo intero nello sconforto. Le condizioni in cui avvenne e il silenzio della famiglia reale vennero subito giudicate male dalla popolazione che pretendeva un tributo da parte della Regina. Tributo che, d’altronde, non mancò. Come sempre sua Maestà Elisabetta II non si negò ai doveri e lasciò la sua residenza estiva di Balmoral per recarsi a Kensington Palace. Era il 5 settembre del 1997, e la sovrana, insieme al Re consorte e la madre, uscì dalle porte del castello, di nero vestita, per confortare i tanti accorsi a lasciare un omaggio floreale per la Principessa del popolo. Come lei anche il figlio Carlo e i nipoti. Si trattò sicuramente di uno dei periodi più bui per la Corona inglese, additata da molti come la vera ragione della morte di Lady D. ll ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 settembre 2022) Ladi Ladygettò non solo l’Inghilterra ma il mondo intero nello sconforto. Le condizioni in cui avvenne e il silenzio della famiglia reale vennero subito giudicate male dalla popolazione che pretendeva un tributo da parte della. Tributo che, d’altronde, non mancò. Come sempre sua Maestà Elisabetta II non si negò ai doveri e lasciò la sua residenza estiva di Balmoral per recarsi a Kensington Palace. Era il 5 settembre del 1997, e la sovrana, insieme al Re consorte e la madre, uscì dalle porte del castello, di nero vestita, per confortare i tanti accorsi a lasciare un omaggio floreale per la Principessa del popolo. Come lei anche il figlio Carlo e i nipoti. Si trattò sicuramente di uno dei periodi più bui per la Corona inglese, additata da molti come la vera ragione delladi Lady D. ll ...

