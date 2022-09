Il nuovo tatuaggio di Giorgia Soleri è una poesia che copre tutta la schiena

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ben sette ore di lavoro per ildisulla, unopera di Marco Sorgato. E’ unadi Joumana Haddad cheha voluto imprimere sulla sua pelle, lei potrà vederla solo alla specchio ma quei versi li conosce a memoria, raccontano molto della sua vita, di se stessa. Laha stampato sulla sua pelle le frasi più importanti di quei versi mettendo in evidenza “Non ho tempo per i rimpianti” e “Possiedo solo i mei peccati” ma dovremmo ricordarlo tutti per vivere meglio. La Haddad è poetessa, giornalista e attivista libanese, la scelta dinon è ovviamente un caso, è a lei che si è ispirata e non solo alla sua, una ...