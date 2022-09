Il cuore di Ibrahimovic: un giorno in ospedale con i bimbi malati (Di venerdì 9 settembre 2022) L'uomo dietro la mascherina ha uno sguardo conosciuto (e un fisico non normale…). Zlatan Ibrahimovic è stato in visita ai bambini del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 settembre 2022) L'uomo dietro la mascherina ha uno sguardo conosciuto (e un fisico non normale…). Zlatanè stato in visita ai bambini del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San ...

Il cuore di Ibrahimovic: un giorno in ospedale con i bimbi malati L'uomo dietro la mascherina ha uno sguardo conosciuto (e un fisico non normale…). Zlatan Ibrahimovic è stato in visita ai bambini del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato: cappellino nero, camice azzurro, la solita presenza scenica. Un bel gesto in un momento ...

Ibrahimovic cuore d'oro: visita ai bambini del Policlinico San Donato Zlatan Ibrahimovic ha regalato un pomeriggio speciale ai bambini del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell'IRCCS Policlinico San Donato (ANSA) – MILANO, 09 SET – Tanti sorrisi e grandissime emozioni tra i bimbi del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell'IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) questo pomeriggio quando hanno ricevuto la visita di Zlatan Ibrahimovic.