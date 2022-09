F1, GP Italia 2022: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 9 settembre 2022) La stagione di Formula 1 prosegue senza soste: dopo meno di una settimana dalla conclusione del Gran Premio d’Olanda, oggi venerdì 9 settembre si torna nuovamente in pista, quella casalinga per la Ferrari. Nella giornata odierna avrà infatti ufficialmente inizio il Gran Premio d’Italia 2022. Lo splendido circuito (e un altrettanto spettacolare ambiente) di Monza è pronto per ospitare un altro appuntamento della stagione di F1, sinora totalmente nel segno di Max Verstappen, sempre più proiettato (a meno di clamorosi colpi di scena) verso la conferma del titolo di Campione del Mondo. Davanti al proprio (numeroso e caloroso, come sempre) pubblico, la Ferrari proverà a non deludere, verosimilmente è questo il principale obiettivo di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Attenzione però anche alle Mercedes, in netta ripresa e ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) La stagione di Formula 1 prosegue senza soste: dopo meno di una settimana dalla conclusione del Gran Premio d’Olanda, oggi venerdì 9 settembre si torna nuovamente in pista, quella casalinga per la Ferrari. Nella giornata odierna avrà infatti ufficialmente inizio il Gran Premio d’. Lo splendido circuito (e un altrettanto spettacolare ambiente) di Monza è pronto per ospitare un altro appuntamento della stagione di F1, sinora totalmente nel segno di Max Verstappen, sempre più proiettato (a meno di clamorosi colpi di scena) verso la conferma del titolo di Campione del Mondo. Davanti al proprio (numeroso e caloroso,sempre) pubblico, la Ferrarirà a non deludere, verosimilmente è questo il principale obiettivo di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Attenzione però anche alle Mercedes, in netta ripresa e ...

borghi_claudio : Aspetta aspetta... Fonti Ue, aspettiamo ratifica Mes dell'Italia il prima possibile - Europa -… - ilfoglio_it : La Lega in Italia, Le Pen in Francia, AfD in Germania, Fpö in Austria, Spd in Rep. ceca. Il gruppo di Identità e De… - SkyTG24 : 'È la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre a uno Stato qualcosa. Si… - eugavi55 : RT @RadioRadioWeb: 'Nessuno dei nostri presunti alleati ci sta dando una mano, anzi, Germania e Francia hanno fatto un accordo energetico e… - gponedotcom : È Gran Premio d’Italia nel Tempio della Velocità brianzolo! Ecco tutti gli orari del weekend in diretta sulla pay-t… -