Drammatico incidente stradale sulla SS117, una persona è morta (Di venerdì 9 settembre 2022) Tragico incidente stradale sulla Strada statale 117. Un’altra vittima sulle strade dell’isola falcidiate da inidenti gravissimi nelle ultime settimane. L’ennesimo tragico impatto si è verificato sulla strada statale 117 bis, la Caltagirone-Piazza Armerina. Una persona ha perso la vita. E’ stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso oltre a quello dei carabinieri di Caltagirone e dei sanitari del 118. Purtroppo però la persona coinvolta non ce l’ha fatta. “A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 63 – fa sapere l’Anas -è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 117 Bis “Centrale Sicula”, a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Nell’incidente, che ha coinvolto due veicoli, una persona è deceduta. Il ... Leggi su sicilia.news (Di venerdì 9 settembre 2022) TragicoStrada statale 117. Un’altra vittima sulle strade dell’isola falcidiate da inidenti gravissimi nelle ultime settimane. L’ennesimo tragico impatto si è verificatostrada statale 117 bis, la Caltagirone-Piazza Armerina. Unaha perso la vita. E’ stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso oltre a quello dei carabinieri di Caltagirone e dei sanitari del 118. Purtroppo però lacoinvolta non ce l’ha fatta. “A causa di unavvenuto all’altezza del km 63 – fa sapere l’Anas -è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 117 Bis “Centrale Sicula”, a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Nell’, che ha coinvolto due veicoli, unaè deceduta. Il ...

