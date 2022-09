Barche elettriche, caratteristiche di un fenomeno in costante crescita (Di venerdì 9 settembre 2022) In un mondo che va sempre di più alla ricerca di soluzioni ecosostenibili, volge in questa direzione anche il settore della nautica da diporto, sempre più affascinata dalle Barche elettriche. L’obiettivo è quello di sostituire i motori endotermici con una propulsione green, contribuendo quindi a proteggere un mare i cui ecosistemi sono sempre più in bilico. Barche elettriche: un mercato in crescita In una forma più contenuta, sta avvenendo nel diporto lo stesso fenomeno che si sta verificando con le automobili. Alcuni dati, che stimano il valore del mercato poco al di sotto dei 5 miliardi di dollari al 2021, parlano di una crescita a 10,15 miliardi entro l’anno 2027. Si tratta di cifre importanti, che spiegano però la portata di un mercato che suscita sempre più ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 9 settembre 2022) In un mondo che va sempre di più alla ricerca di soluzioni ecosostenibili, volge in questa direzione anche il settore della nautica da diporto, sempre più affascinata dalle. L’obiettivo è quello di sostituire i motori endotermici con una propulsione green, contribuendo quindi a proteggere un mare i cui ecosistemi sono sempre più in bilico.: un mercato inIn una forma più contenuta, sta avvenendo nel diporto lo stessoche si sta verificando con le automobili. Alcuni dati, che stimano il valore del mercato poco al di sotto dei 5 miliardi di dollari al 2021, parlano di unaa 10,15 miliardi entro l’anno 2027. Si tratta di cifre importanti, che spiegano però la portata di un mercato che suscita sempre più ...

MicheleSolari70 : @RossellaMuroni @FranFerrante @formichenews Serve la formazione per la creazione delle figure professionali di rife… - MicheleSolari70 : @RossellaMuroni @FranFerrante @formichenews Serve un piano di semplificazioni amministrative. Serve un piano di inc… - rafbarberio : RT @MobilitaFutura: #Cernobbio. Turismo sostenibile al Forum: Enel X Way ha installato la stazione di ricarica per barche elettriche ?@ene… - All4Internet : RT @MobilitaFutura: #Cernobbio. Turismo sostenibile al Forum: Enel X Way ha installato la stazione di ricarica per barche elettriche ?@ene… - MobilitaFutura : #Cernobbio. Turismo sostenibile al Forum: Enel X Way ha installato la stazione di ricarica per barche elettriche ?… -