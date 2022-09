Venezia79, ‘The son’ di Zeller: la difficoltà di essere genitori (Di giovedì 8 settembre 2022) Una riflessione profonda sul dolore che la separazione dei genitori può avere sui figli. E' questo il tema attorno al quale ruota "The son" di Florian Zeller film in concorso alla 79^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins, Hugh Quarshie. Tratto da un piece teatrale che Zeller scrisse cinque anni fa in Francia, il film è stato applaudito in sala e in conferenza stampa con il cast al completo tranne Anthony Hopkins. La vita di Peter, un bravissimo Hugh Jackman, con il figlio appena nato e la nuova compagna Beth, Vanessa Kirby, viene sconvolta quando l'ex moglie Kate Laura Dern ricompare con il figlio Nicholas, ormai adolescente. Il giovane, un talentoso Zen McGrath manca da scuola da mesi ed è tormentato, distante e arrabbiato. Il film affronta il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) Una riflessione profonda sul dolore che la separazione deipuò avere sui figli. E' questo il tema attorno al quale ruota "The son" di Florianfilm in concorso alla 79^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins, Hugh Quarshie. Tratto da un piece teatrale chescrisse cinque anni fa in Francia, il film è stato applaudito in sala e in conferenza stampa con il cast al completo tranne Anthony Hopkins. La vita di Peter, un bravissimo Hugh Jackman, con il figlio appena nato e la nuova compagna Beth, Vanessa Kirby, viene sconvolta quando l'ex moglie Kate Laura Dern ricompare con il figlio Nicholas, ormai adolescente. Il giovane, un talentoso Zen McGrath manca da scuola da mesi ed è tormentato, distante e arrabbiato. Il film affronta il ...

