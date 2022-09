Ultime Notizie – The Bocelli’s insieme per il disco di Natale (Di giovedì 8 settembre 2022) Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e la piccola Virginia saranno per la prima volta eccezionalmente insieme in un disco con release mondiale: “A Family Christmas” (Decca / Capitol Records), questo il titolo dell’album che uscirà il prossimo 21 ottobre in tutto il mondo in occasione delle festività natalizie e il cui trailer sta già facendo il giro dei continenti. Il disco conterrà alcune delle più famose canzoni legate al Natale e nuove interpretazioni di canti tradizionali, ma anche due brani inediti, il primo dei quali, “The Greatest Gift”, è disponibile da oggi, 8 settembre, su tutte le piattaforme digitali. Qui Andrea, Matteo e Virginia cantano per la prima volta insieme in straordinaria armonia. L’album si arricchisce anche della produzione internazionale del compositore e candidato ai Grammy e agli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e la piccola Virginia saranno per la prima volta eccezionalmentein uncon release mondiale: “A Family Christmas” (Decca / Capitol Records), questo il titolo dell’album che uscirà il prossimo 21 ottobre in tutto il mondo in occasione delle festività natalizie e il cui trailer sta già facendo il giro dei continenti. Ilconterrà alcune delle più famose canzoni legate ale nuove interpretazioni di canti tradizionali, ma anche due brani inediti, il primo dei quali, “The Greatest Gift”, è disponibile da oggi, 8 settembre, su tutte le piattaforme digitali. Qui Andrea, Matteo e Virginia cantano per la prima voltain straordinaria armonia. L’album si arricchisce anche della produzione internazionale del compositore e candidato ai Grammy e agli ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - TvRicicla : In diretta alle 12.50. Non perderti le ultime notizie di Ricicla TG, l'informazione Ecosostenibile - RaffaelePizzati : RT @analiticamente1: ed il carburante per il missile scade ogni 15 anni ... non si hanno notizie precise sulle ultime manutenzioni, anche p… -