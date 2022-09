Se la fame globale cresce, non è tutta colpa della guerra. Ecco alcuni miti da sfatare (Di giovedì 8 settembre 2022) di Francesco Petrelli* Mentre i leader mondiali si interrogano su come far fronte alla crisi dei prezzi del cibo e mentre l’export di grano viene usato come arma di scambio o ricatto tra gli Stati, occorre una riflessione sulle cause reali della crescita della fame globale. Se da un lato è evidente che la crisi attuale sia stata accelerata dalla guerra in Ucraina, è altrettanto vero che a causarla e inasprirla vi siano logiche finanziarie che stanno influenzando i prezzi. Il cibo – trattato al pari di altri beni – è diventato un asset su cui scommettere e speculare alla Borsa di Chicago, che determina il prezzo delle materie prime, soprattutto nel settore cerealicolo. In altre parole la guerra e le sue conseguenze immediate si sono inserite nelle dinamiche di un sistema alimentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) di Francesco Petrelli* Mentre i leader mondiali si interrogano su come far fronte alla crisi dei prezzi del cibo e mentre l’export di grano viene usato come arma di scambio o ricatto tra gli Stati, occorre una riflessione sulle cause realicrescita. Se da un lato è evidente che la crisi attuale sia stata accelerata dallain Ucraina, è altrettanto vero che a causarla e inasprirla vi siano logiche finanziarie che stanno influenzando i prezzi. Il cibo – trattato al pari di altri beni – è diventato un asset su cui scommettere e speculare alla Borsa di Chicago, che determina il prezzo delle materie prime, soprattutto nel settore cerealicolo. In altre parole lae le sue conseguenze immediate si sono inserite nelle dinamiche di un sistema alimentare ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'In meno di 20 anni ci sono state tre crisi alimentari, ma ben poco è stato fatto' - L'intervento di @OxfamItalia #Crisial… - ilfattoblog : 'In meno di 20 anni ci sono state tre crisi alimentari, ma ben poco è stato fatto' - L'intervento di @OxfamItalia… - san_vassallo : @Queerrilla La migliore vendetta è perseguire il successo e riconoscimento globale. Fate la fama, non fate la fame. - non6comeme : RT @cla_mercury: Non si finisce mai di imparare nella vita? No. La storia e la cultura le puoi apprendere anche dai più giovani come Tommy… - Malvy34087444 : RT @cla_mercury: Non si finisce mai di imparare nella vita? No. La storia e la cultura le puoi apprendere anche dai più giovani come Tommy… -